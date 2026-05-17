Ritmo blando e poche emozioni: la sfida tra Lecco e Catania finisce 0-0

Ai rossoazzurri basterà il pari al Massimino per passare il turno

CATANIA – Finisce senza gol la sfida d’andata tra Catania e Lecco al termine di un match che ha offerto poche emozioni. I rossazzurri hanno, tuttavia, avuto almeno un paio di occasioni per sbloccare il punteggio ma la traversa si è opposta alla girata aerea di Forte e Furlan si è esaltato nel finale respingendo alcune conclusioni insidiose. Inizio gara con il Lecco che ha osato qualcosa in più ma Dini si è fatto trovare pronto sul colpo di testa di Konate e poi sul diagonale dello stesso attaccante lombardo servito da Sipos. Nella ripresa Toscano inserisce subito D’Ausilio al posto di uno spento Bruzzaniti ma è il Lecco a sprecare da centro area dopo una respinta centrale di Dini.

Il ritmo resta blando e Cicerelli manca il bersaglio arrivando sbilanciato sulla smanacciata di Furlan. Dalla parte opposta Mallamo non impensierisce più di tanto Dini mentre negli istanti finali il Catania ci prova con un pizzico di convinzione in più con l’ex Furlan che si esalta sulla gran botta di D’Ausilio e poi sull’insidioso diagonale di Forte. Finisce inevitabilmente a reti inviolate con verdetto rinviato a mercoledì prossimo al “Massimino” quando al Catania basterà non perdere per accedere in semifinale. E dovrà essere proprio la tifoseria rossazzurra, presente in buon numero sugli spalti di Lecco, a spingere Toscano ed i suoi verso la qualificazione.

Il tabellino

LECCO – CATANIA 0-0

LECCO – (3-5-2) – Furla, Battistini (k), Tanco (dal 1°s.t. Marrone), Romani, Urso (dal 41°s.t. Mihali), Zanellato (dal 25°s.t. Pellegrino), Mallamo, Bonaiti, Kritta, Konate (dal 25°s.t. Voltan), Sipos (dal 16°s.t. Parker).

A disposizione: Dalmasso, Ferrini, Basili, Ndongue, Cosi, Lovisa, Anastasini.

Allenatore: Federico Valente.

CATANIA F.C. – (3-4-2-1) – Dini, Ierardi (dal 14°s.t. Allegretto), Miceli, Pieraccini (dal 39°s.t. Donnarumma), Casasola (dal 24°s.t. Raimo), Quaini, Di Tacchio (k), Celli, Bruzzaniti (dal 1°s.t. D’Ausilio), Cicerelli (dal 24°s.t. Jimenez), Forte.

A disposizione: Bethers, Cargnelutti, Rolfini, Caturano.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli.

Assistenti: Cristian Robilotta (Sala Consilina) e Filippo Pignatelli (Viareggio).

Quarto ufficiale: Gianluca Renzi (Pesaro).

VAR: Marco Monaldi (Macerata).

AVAR: Francesco D’Eusanio (Faenza).

NOTE: vigilia della partita macchiata da scontri tra le opposte tifoserie all’esterno dello stadio di Lecco.

Indisponibili: Aloi, Di Gennaro, Corbari, Di Noia, Lunetta (CT).

Squalificati: Duca (LE).

Ammoniti: Battistini (LE); Kritta (LE); Miceli (CT); Jimenez (CT); Toscano (all. CT).

Spettatori: 5.317

Primo tempo

8° colpo di testa di Konate; Dini devia in tuffo;

13° mischia in area del Lecco col pallone che finisce poi in angolo;

16° conclusione centrale di Konate dopo il rapido scambio con Sipos: Dini blocca a terra;

35° Catania vicinissimo al vantaggio: sul cross dalla destra di Casasola… Forte svetta di testa ma il suo colpo di testa manda il pallone a sbattere contro la faccia interna della traversa a portiere battuto!

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo finisce a reti inviolate.

Secondo tempo (0-0)

1° nel Lecco, Marrone subentra a Tanco;

1° nel Catania, D’Ausilio sostituisce Bruzzaniti;

4° occasione per il Lecco: Dini respinge a mani aperte il diagonale di Konate e poi Sipos sparacchia alto da centro area!

14° nel Catania, Allegretto sostituisce Ierardi;

16°nel Lecco, Parker rileva Sipos;

18° Furlan smanaccia un lungo cross e Cicerelli arriva sbilanciato sul pallone mandandolo fuori!

20° diagonale di Mallamo bloccato a terra da Dini;

24° nel Catania, Jimenez e Raimo prendono il posto di Cicerelli e Casasola;

25° nel Lecco, Konate e Zanellato lasciano il posto a Voltan e Pellegrino;

29° Jimenez tira fuori dalla distanza;

31° colpo di testa di Parker che finisce abbondantemente a lato;

33° Forte arriva con un attimo di ritardo sul bel cross di D’Ausilio;

39° nel Catania, Donnarumma subentra all’acciaccato Pieraccini;

41° nel Lecco, Urso lascia il posto a Mihali;

44° gran respinta in tuffo di Furlan sul diagonale di Forte scagliato da posizione decentrata dopo lo scambio con Jimenez;

45° concessi 5 minuti di recupero;

48° gran botta dal limite di D’Ausilio respinta da Furlan;

50° finisce 0-0 !