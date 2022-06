Roghi a Palermo e in provincia: fiamme anche in viale Regione Siciliana

Disagi anche sulla statale 113 per un vasto rogo divampato nella zona di Ficarazzi

PALERMO – Fiamme a Palermo lungo lo spartitraffico di viale Regione Siciliana, all’altezza di via Pitrè. Il fumo ha causato problemi di visibilità agli automobilisti in entrambe le carreggiate. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Nel Palermitano, pompieri e forestali sono intervenuti anche su un vasto rogo a Polizzi Generosa e più volte a Bagheria: qui le fiamme hanno lambito la linea ferrata tanto che si sono registrati problemi sui collegamenti ferroviari. Disagi anche sulla statale 113 per un vasto rogo divampato nella zona di Ficarazzi. Incendi hanno minacciato abitazioni anche a Misilmeri, Partinico e Borgetto.