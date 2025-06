L'ambulatorio è stato sequestrato. Indaga la polizia.

Una donna di 46 anni è morta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma. Dopo essere stata trasporta da un’autoambulanza privata che l’aveva soccorsa in uno studio di medicina estetica in via Franco Roncati 6, nella zona di Torrevecchia nel quartiere romano di Primavalle.

La 46enne, originaria dell’Ecuador, mentre si stava sottoponendo a un intervento di liposuzione nell’ambulatorio privato, si è sentita male. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il medico, l’anestesista e l’infermiera, avrebbero provato prima a praticare le manovre di rianimazione senza chiamare i soccorsi e poi, dopo qualche ora avrebbero contattato un’autombulanza privata con un medico a bordo senza chiamare il 118.

La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio, dopo le 17 e il decesso in ospedale intorno alle 20. La procura ha iscritto sul registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, il chirurgo, l’anestesista e l’infermiera. L’ambulatorio è stato sequestrato. Indaga la polizia.