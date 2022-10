Roma, si insediano Camera e Senato, gli eletti in Sicilia – Nomi e foto

Domani il primo atto della XIX legislatura con le elezioni dei presidenti di Palazzo Madama e Montecitorio

ROMA – Con la consegna del kit del Senatore e del Deputato della Camera dei deputati in corso da ieri si apre la XIX legislatura della Repubblica italiana. Tra ieri e oggi Palazzo Madama e Montecitorio sono stati teatro dell’insediamento del nuovo Parlamento italiano che domani, giovedì 13 ottobre 2022, si riunirà per la prima volta dopo le elezioni del 25 settembre per eleggere i nuovi presidenti di Senato e Camera.

Un passaggio parlamentare propedeutico per l’avvio dei lavori che porteranno alla nascita del nuovo governo. Ecco gli eletti in Sicilia alla Camera e al Senato (CLICCA QUI PER I NOMI E LE FOTO).