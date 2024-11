Romagnolo, ladri in azione: rubate dieci panchine sul lungomare

La denuncia del consigliere Giovanni Colletti

PALERMO – Le hanno segate alla base e portate via. Amara sorpresa sul lungomare di Romagnolo a Palermo, nei pressi di viale Aosta, dove ignoti hanno rubato dieci panchine. “Complice la scarsa illuminazione – dice il consigliere della Seconda circoscrizione Giovanni Colletti – hanno portato via le panchine, così come accaduto sul versante opposto dove sono state portate via altre 12 panchine. Gesti vili che condanniamo, chiedendo di ripristinare al più presto l’arredo urbano e di aumentare i controlli”.