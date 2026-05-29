E' un Paese membro della Nato

BUCAREST – Un drone è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, Paese membro della Nato. L’incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. La notizia, riportata dall’agenzia Rbc-Ucraina, è stata confermata questa mattina dal ministro della Difesa romeno, secondo cui si tratta di “una grave e irresponsabile escalation”.

Quando è stato colpito l’edificio residenziale, (poco prima delle tre di notte) la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Galați si trova non lontano da quella regione.

Intanto, la Marina ucraina denuncia: “Un attacco con un drone russo ha provocato un incendio su una nave turca salpata dal porto di Odessa”. Feriti due membri dell’equipaggio.

“La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite – scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen -. Un’incursione di droni russi ha colpito un’area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili. Su territorio dell’Ue. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e la nostra capacità di deterrenza, soprattutto al confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando un 21esimo pacchetto di sanzioni”.