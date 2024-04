Romano (Noi Moderati): “Con Forza Italia un’operazione politica”

L'intesa con i forzisti e le prospettive dell'accordo

PALERMO- “Noi Moderati e Forza Italia insieme? Questa è un’operazione politica e non elettorale. Non è una lista di scopo, ma abbiamo uno scopo – anche attraverso questa lista – che è quello di rendere più forte il Partito Popolare Europeo attraverso il successo della sezione italiana del Partito Popolare Europeo che in questa competizione elettorale è rappresentata da Forza Italia e da Noi Moderati, così come è composto il simbolo”. Così all’Agenzia Italpress parla Saverio Romano, coordinatore di Noi Moderati, parlando della scelta di affiancarsi a Forza Italia per le elezioni europee.

“Questo è un progetto che deve tendere a unificare tutte le forze che si ispirano ai movimenti liberali e popolari presenti in Italia e che sono iscritti al Partito Popolare Europeo, o comunque si ispirano al Partito Popolare Europeo – ha sottolineato Romano -. Quindi, è un progetto che non è soltanto questa occasione elettorale, ma in prospettiva è un progetto che metterà insieme queste forze”.

Il voto di lista e Tajani

“In questa competizione elettorale con il nostro simbolo cercheremo di portare i voti di lista alla massima espressione possibile, tant’è che ci siamo impegnati tutti, Lupi in testa, a votare Antonio Tajani come capolista nelle quattro circoscrizioni dove è candidato e quindi Lupi non si è candidato per stare a fianco di Tajani in questa battaglia che lo vede impegnato in prima persona come vice presidente del Partito Popolare Europeo”.

“Ci stiamo concentrando molto sul voto di lista – ha aggiunto Romano -. Abbiamo segnalato anche alcune nostre candidature nelle circoscrizioni, ma per noi è prioritario il voto di lista e il voto ad Antonio Tajani. Poi ovviamente abbiamo dato la possibilità alla nostra classe dirigente di misurarsi come si sta misurando la classe dirigente di Forza Italia, però non c’è questo distinguo tra i nostri candidati e quelli di Forza Italia perché l’obiettivo comune è quello di fare un risultato importante per la lista che superi le due cifre”.

Infine, Romano ha parlato della situazione in Sicilia, dove Tajani non è candidato: “Noi abbiamo espresso al massimo livello una candidatura che è quella del nostro coordinatore regionale, Massimo Dell’Utri, ma insieme a lui voteremo anche altri candidati e faremo la terzina. Non è una competizione dove intendiamo andare da soli per la semplice ragione che il nostro contributo deve essere unitivo e non divisivo e quindi anche in questa logica ci muoviamo in questa direzione”.