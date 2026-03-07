Romano (Nm): “La riforma prevede che la magistratura resti autonoma”

"Vogliamo sottrarre al potere delle correnti la possibilità di nominare, promuovere e trasferire i magistrati"

PALERMO – “Questa riforma prevede che la magistratura continui ad essere autonoma ed indipendente, così come previsto dalla Costituzione. Questa è una grande valvola di sicurezza, perché il magistrato autonomo e indipendente dispensa giustizia. Un magistrato, invece, che sta sotto le correnti o le associazioni, non dispensa giustizia. Agli occhi dell’elettore noi poniamo il tema del sì perché ci mettiamo nei panni del cittadino che vuole avere giustizia e fidarsi della magistratura”. Lo ha detto Saverio Romano, coordinatore nazionale politico di Noi Moderati, parlando con i giornalisti a Palermo a margine di un’iniziativa sul sì al referendum del prossimo 22 e 23 marzo.

“Questo referendum rafforza la magistratura autonoma indipendente – ha proseguito – non la indebolisce, come dice il comitato per il no. La rafforza proprio perché, attraverso il sorteggio del Csm, vogliamo sottrarre al potere delle correnti la possibilità di nominare, promuovere e trasferire i magistrati. In Italia ci sono 9 mila magistrati circa, soltanto 1500 sono iscritti alle correnti. Il tema non è che il magistrato ha perso credibilità, il tema è che la magistratura, nel momento in cui viene governata dalle correnti, perde credibilità”.

“Questa riforma – ha concluso Romano – vuole ridare quella credibilità ai magistrati non tanto perché questo servi a loro ma perché serve ai cittadini che devono potersi affidare alla magistratura”.