Rotary Day, l’incontro con Orlando a Palazzo delle Aquile

Il sindaco: "Gratitudine e apprezzamento per le attività"

Nella giornata dedicata al Rotary Day, il Governatore Gaetano De Bernardis, insieme ai presidenti dei club dell’ Area Panormus, hanno incontrato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Il Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta ha sottolineato come il Rotary sia “disponibile a collaborare con le istituzioni per la soluzione dei tanti problemi che assillano i nostri territori”. Inoltre ha informato il sindaco “dei tanti progetti che quest’ anno sono stati messi in campo riguardanti l’alfabetizzazione dei migranti, la prevenzione sanitaria, l’ambiente con la piantumazione di 4.000 alberi sul territorio siciliano e con un programma concernente la salvaguardia delle api”, si legge in una nota. “Ho espresso la mia gratitudine e il mio apprezzamento – ha dichiarato il sindaco – in questo giorno importante per i Rotariani di tutto il mondo. La profonda collaborazione tra i Rotary Club e l’ Amministrazione Comunale è la conferma dell’importante ruolo sociale che viene svolto dai Club service, ma è anche la conferma della volontà reciproca di proseguire le azioni di collaborazione in una condivisione di visione che costituisce un modo per costruire comunità”. Per l’occasione, infine, a Palazzo delle Aquile è stata esposta la bandiera del Rotary International.