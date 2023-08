Rotoli, manifestazione d’interesse per il forno crematorio

"Siamo consapevoli di quanto sia importante questo investimento", spiegano sindaco e assessore

PALERMO – Gli uffici dei Servizi cimiteriali del Comune e del commissario di governo per l’emergenza cimiteriale hanno pubblicato l’avviso esplorativo per la presentazione di manifestazione di interesse per la realizzazione di un nuovo impianto crematorio al cimitero dei Rotoli, in ampliamento del forno già esistente.

I termini della manifestazione d’interesse

L’amministrazione intende affidare i lavori per il nuovo impianto crematorio per l’importo a base d’asta di 2.723.922,04 euro, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di 77.770 euro, per complessivi 2.801.692,04 euro. L’avviso ha finalità esclusivamente esplorative ed è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nell’avviso. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del prossimo 13 settembre, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it.

Le parole di Lagalla e dell’assessore Orlando

“A poche settimane dal ritorno in funzione del vecchio forno crematorio, questa manifestazione d’interesse è un ulteriore passo verso quello che rappresenta un obiettivo importante di questa amministrazione, ovvero la realizzazione di un nuovo impianto. Siamo consapevoli di quanto sia importante questo investimento, del quale si parla tra l’altro da circa 10 anni, perché un nuovo e moderno forno può dare senza dubbio un importante contributo al funzionamento dei servizi cimiteriali, dando la possibilità ai cittadini di non dover andare fuori Palermo per cremare i propri defunti”, affermano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore ai Servizi cimiteriali Salvatore Orlando.