L'invito dei sindaco ai cittadini: "Prudenza"

AGRIGENTO – Il sindaco Francesco Miccichè ha avvisato la cittadinanza di un’allerta gialla da mezzanotte e fino alle 24 di domani, lunedì 9 febbraio. Il rischio riguarda rovesci o temporali.

Per questa ragione la cittadinanza è invitata alla prudenza. Nel dettaglio, attraverso una nota, viene chiesto ai cittadini di limitare gli spostamenti. Chiesto di non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere.

Tutte le richieste alla cittadinanza

Ai cittadini viene chiesto inoltre di evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori. Bisogna evitare di allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento.

Nessuno deve sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena, né in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano. L’invito poi è a “non tentare di arginare la massa d’acqua e spostarsi ai piani superiori”. Chiesto di “non percorrere passaggi a guado o sottopassaggi durante e dopo un evento piovoso, allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli, non sostare né curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione”.

E di evitare infine, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale nelle zone del Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago.

