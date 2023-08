Le immagini del reato tutt'altro che sventato dall'animale "da guardia"

San Diego (California) – Una refurtiva da oltre mille dollari e… Un nuovo amico a quattro zampe: è il bottino di un ladro di biciclette ripreso dalle telecamere di sorveglianza di una casa di San Diego, negli Stati Uniti. La polizia locale ha segnalato il reato alla cittadinanza, pubblicando le immagini del furto mostrate nel video in alto.

I canali social del dipartimento di polizia riportano che il ladro ha trafugato dal garage dell’abitazione una bici Electra dal valore approssimativo di 1.300 dollari, definita “non la solita bici” per via di una serie di personalizzazioni, secondo gli agenti, inconfondibili.

L’uomo – in tenuta sportiva, apparentemente giovane – stava per compiere il furto indisturbato, fino all’arrivo di un golden retriever. Nulla di più facile da eludere, a dispetto di ogni aspettativa: “Si è fermato per accarezzare il cane che era entrato nel garage”, sottolinea la polizia di San Diego. “Sembra che lui conosca il cane e che il cane conosca lui”, è la questione sollevata con ironia da un utente di Instagram nei commenti al post della polizia.



