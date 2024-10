Una 43enne è stata denunciata per tentata estorsione

ACI CASTELLO (CATANIA) – Ruba un Rolex da 25 mila euro e diamanti dal valore di altri 5 mila, più diversi vestiti griffati, al suo ex fidanzato e chiede soldi in cambio. Per questo una 43enne è stata denunciata, con le accuse di ricettazione e tentata estorsione. La denuncia è dei carabinieri di Aci Castello.

I militari sono intervenuti su segnalazione del proprietario dei gioielli, che nelle porte non aveva alcun segnale di effrazione, né altro che facesse ipotizzare la visita dei ladri. E che, dopo qualche giorno, ha ricevuto una strana richiesta della ex – anche sua ex dipendente – la quale gli chiedeva un bonifico di 10 mila euro per prestazioni lavorative pregresse non dovute.

L’appuntamento

A quel punto i carabinieri hanno chiesto all’uomo di farla parlare e di farsi spiegare esattamente perché volesse quei soldi. È scattato un appuntamento presso un distributore di carburanti, nel corso del quale lei avrebbe fatto capire che la refurtiva era in suo possesso. Così è scattata la perquisizione.

Si è giunti in questo modo al rinvenimento di un trolley contenente tutto il “maltolto”. La richiesta di denaro, secondo gli investigatori, sarebbe un vero e proprio “cavallo di ritorno”, dinamica criminale particolarmente diffusa – ma decisamente in altri contesti – per riavere i preziosi rubati. Il trolley era nella camera da letto.