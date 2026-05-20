Rintracciato dai carabinieri in piazza Matteotti

RAGUSA – I carabinieri di Ragusa hanno denunciato un 25enne per ricettazione, danneggiamento dell’automobile e furto e un 24enne per favoreggiamento personale. Secondo l’accusa il 25enne avrebbe rotto un finestrino della vettura di un giocatore del Ragusa rubando il borsone della vittima con il completo con cui avrebbe dovuto disputare una partita di calcio.

Durante le ricerche per le strade del centro storico, militari dell’Arma hanno individuato il 25enne che indossava la maglia del calciatore. Il giovane si è dato alla fuga ed è stato rintracciato sul sagrato della Cattedrale. A quel punto è intervenuto il 24enne, che lo ha avvertito della presenza dei carabinieri.

Solo in serata, una gazzella della sezione radiomobile lo ha riconosciuto e lo ha bloccato in piazza Matteotti. A carico del 25enne pendeva già un’ordinanza di custodia cautelare, a causa del mancato rispetto delle prescrizioni imposte per precedenti reati, ed è stato condotto in carcere.