Rubano un’auto e chiedono il pizzo per restituirla: due arresti a Partinico

Due palermitani devono rispondere dell'accusa di estorsione

PALERMO – La polizia ha arrestato due palermitani, accusati di estorsione. Nei giorni scorsi, il proprietario di una Fiat 500, residente a Partinico, aveva denunciato il furto della sua vettura. Nel corso di alcuni appostamenti gli agenti hanno notato l’incontro in un bar a Palermo tra due uomini e la vittima.

Sono intervenuti e hanno bloccato i due che poco prima hanno ricevuto una somma di denaro in cambio della restituzione della vettura. Il mezzo è stato ritrovato dagli agenti in un’altra zona di Palermo così come la somma di denaro, superiore ai mille euro. Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato di Partinico.