Rubava i cerchi delle ruote, denunciato trentenne

Intervento dei carabinieri nella notte.

I Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania hanno denunciato un 30enne in quanto gravemente indiziato di furto aggravato. Nella nottata i militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di un residente, tramite il 112 Numero Unico di Emergenza, di movimenti sospetti di una persona nei pressi di un’auto posteggiata in via Principato di Monaco. L’equipaggio sopraggiunto celermente nel luogo indicato ha sorpreso il 30enne mentre, ancora accovacciato, armeggiava con i cerchi delle ruote di una Ford C-Max parcheggiata in strada.