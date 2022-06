Rubino contro Barbagallo: “Unità nel Pd? Perplessi dal suo racconto”

Le parole del coordinatore regionale di Left Wing

“In queste settimane abbiamo assistito alle decisioni assunte dal segretario regionale Barbagallo in merito al percorso per la selezione del candidato presidente senza interferire nel delicato lavoro politico che si stava compiendo. Pur tuttavia abbiamo più volte manifestato le nostre perplessità e al contempo la necessità di avviare un percorso unitario dentro il partito siciliano, percorso che ad oggi non c’è”, così Antonio Rubino coordinatore regionale di Left Wing.

“Restiamo convinti che per vincere la sfida in Sicilia – prosegue Rubino – sia necessario che il Pd si presenti compatto e unito e che i nodi di natura politica che abbiamo posto al segretario regionale siano affrontati il prima possibile. In tal senso le affermazioni di Barbagallo, che parlano di un partito coeso, non solo ci stupiscono ma al contempo ci addolorano perchè hanno il sapore dello sberleffo, atteggiamento che non pensiamo di meritare”