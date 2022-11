Running Sicily 2022: cala il sipario con il Trofeo “Le antiche vie di Trappeto”

La corsa si articolerà sull’ormai consolidato percorso cittadino di 2,5 Km da ripetere 4 volte

PALERMO – Come da tradizione recente, il Trofeo Podistico “Le Antiche Vie di Trappeto”, anche quest’anno farà calare il sipario sul Running Sicily, circuito internazionale di corsa su strada organizzato dall’ASD Agex di Nando Sorbello. Dopo la Maratonina di Terrasini dello scorso 8 maggio, la Mezza Maratona del 29 maggio a Capo d’Orlando e la Palermo International Half Marathon del 16 ottobre, domenica 4 dicembre, sul traguardo di Piazza Municipio verranno assegnati i punti decisivi per la classifica generale (a squadre ed individuale).

Il Trofeo Podistico “Le Antiche Vie di Trappeto”, organizzato dall’ASD Club Atletica Partinico in collaborazione con l’ASD Agex, si articolerà sull’ormai consolidato percorso cittadino di 2,5 Km da ripetere 4 volte. E’ ancora possibile versare la quota di iscrizione di 10 euro per singolo atleta a mezzo bonifico bancario (IBAN IT0L0303243490010000008719 intestato ASD Club Atletica Partinico). L’organizzazione, che ha preparato un ricchissimo pacco gara, ha previsto per le 8.30 il ritrovo di giuria ed atleti, poi alle 9.30 il via alle categorie giovanili, ed alle 10.30 quello dell’11° Trofeo “Le Antiche Vie di Trappeto”. Saranno premiati i primi 3 assoluti (uomini e donne), più i primi 3 di ogni categoria Master maschile e femminile e le prime 3 società con maggior numero di atleti al traguardo.

Al termine è in programma la degustazione di prodotti del territorio – in particolare sfincione e crostata – preparati ed offerti dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Danilo Dolci di Partinico.

Dopo il rinfresco, l’intera carovana del Running Sicily si trasferirà all’interno del Palazzo del Municipio, per la premiazione finale del circuito giunto quest’anno alla IX edizione. Le classifiche saranno stilate nel rispetto della somma dei migliori 3 punteggi ottenuti nelle 4 tappe. Saranno premiati i primi 3 classificati maschile e femminile nelle categorie: JF/PF/SF – JM/PM/SM – M35 – F35 – M55 – F55- M60 – F60 – M65 – F65 – M70 ed oltre – F70 ed oltre. In più, saranno premiati anche i primi 6 classificati maschili e femminili nelle categorie: M40 –F40 – M45 – F45 – M50 – F50. (nr)