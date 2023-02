Running Sicily, Nando Sorbello ospite della Maratona di Marrakech

Alla corsa hanno partecipato oltre 13 mila atleti provenienti da tutto il mondo

PALERMO – Missione in Marocco per il patron del Running Sicily, Nando Sorbello, ospite della 33^ edizione della Maratona di Marrakech. Alla corsa hanno partecipato oltre 13 mila atleti provenienti da tutto il mondo. Sorbello anche quest’anno è stato ospite dell’organizzazione della prestigiosa manifestazione, tra le più importanti del circuito internazionale.

“L’occasione è stata propizia per allacciare ulteriori rapporti con altri organizzatori presenti a Marrakech” ha detto Sorbello che ha preso parte sia alla cerimonia di consegna dei pettorali che alla premiazione degli atleti. A vincere la maratona sono stati il keniano Gilbert Kibet (2h09:48) tra gli uomini e la marocchina Kaltoum Bouaasayriya (2h27:22), nella mezza ottimo 1h00:22 del marocchino Omar Ait Chitachen.

“La Maratona di Marrakech è un fiore all’occhiello dell’atletica mondiale – ha sottolineato il patron del Running Sicily – l’interlocuzione ormai consolidata presto sfocerà in un rapporto di partenariato, sia con l’intero circuito internazionale del Running Sicily, sia con la tappa della Palermo International Half Marathon del prossimo 22 ottobre, quest’anno valida quale campionato italiano master di Mezza Maratona”.

La X edizione del Running Sicily prenderà il via domenica 26 febbraio prossimo con la XXXVIII Malta Marathon che torna in calendario dopo la pandemia. Al via della gara più importante dell’Isola dei Cavalieri, ci saranno oltre 3000 partecipanti con una larga rappresentanza anche di atleti siciliani.

La Maratona di Malta ha previsto per atleti e accompagnatori convenzioni vantaggiose con strutture alberghiere il cui elenco è consultabile sul sito: www.runningsicily.it.