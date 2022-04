Russia: l’Ucraina paga 25 dollari per inscenare false accuse sui nostri soldati

L'accusa choc dell'ambasciatore di Mosca negli Stati Uniti Anatoly Antonov

ROMA – “Le autorità ucraine stanno intensificando una campagna per diffondere accuse deliberatamente false contro i militari russi, il che solleva dubbi sulla sincerità delle dichiarazioni di Kiev di voler risolvere la crisi attraverso la diplomazia”. A dichiararlo è l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov in un’intervista a Newsweek ripresa dalla Tass. Per Antonov “la leadership dell’Ucraina è guidata dal desiderio di assicurarsi l’immagine di una ‘vittima’”.

Aggiunge poi che Kiev “paga 25 dollari per partecipare alle riprese inscenate” e starebbe preparando “un altro contenuto provocatorio sulla morte di civili nella regione di Kharkov, presumibilmente come risultato delle azioni delle forze armate russe”.