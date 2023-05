Russia, sabotatori ucraini abbattono un traliccio di una centrale nucleare

Salta in aria una torre trasmittente della centrale di Leningrado

Un gruppo di sabotatori ucraini ha preso di mira due centrali nucleari russe ed è riuscito a far saltare in aria una torre trasmittente della centrale di Leningrado: lo ha reso noto il Servizio di sicurezza russo (Fsb), come riporta il canale Telegram del media russo Ostrazhno.

Il gruppo, formato da tre cittadini ucraini e un russo, è stato arrestato, mentre sembra allargarsi il sostegno ai ‘partigiani’ anti-governativi della Legione per la Libertà della Russia: a Sochi sono comparsi manifesti con il loro simbolo. In Ucraina, intanto, il fondatore del gruppo Wagner Prigozhin annuncia che è iniziato il ritiro della sua milizia da Bakhmut. la Russia espelle 5 diplomatici svedesi.