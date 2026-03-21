Russo (FdI): “Custodire la memoria delle vittime innocenti di mafia”

Le parole del senatore meloniano

PALERMO – “In occasione della XXXI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, rinnoviamo il nostro impegno nel custodire la memoria di tutte le vittime innocenti che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata”. Lo dice il senatore Raoul Russo (FdI), componente della Commissione parlamentare antimafia.

“Questa giornata – aggiunge Russo – non rappresenta solo un momento di ricordo, ma un’occasione per riaffermare con forza i valori della legalità, della giustizia e della responsabilità collettiva. Le storie di chi si è battuto e ha pagato con la vita il coraggio di opporsi alle mafie devono continuare a essere un esempio per tutti noi e, soprattutto, per le nuove generazioni, che hanno il compito di costruire un futuro libero da ogni forma di criminalità e per questo vorrei ricordare una frase di Borsellino che diceva ‘Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo'”.

“Il contrasto alla mafia e a ogni forma di criminalità – conclude – passa dalla diffusione della cultura della legalità, dal sostegno a chi, ogni giorno, difende i principi fondamentali della nostra democrazia e dal ruolo centrale della scuola, luogo in cui si formano i cittadini di domani”.