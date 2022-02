Russotto risponde a Risolo: Fidelis Andria-Catania 1-1

Adesso per i rossazzurri la seconda trasferta consecutiva sul difficile campo di Torre del Greco

Il Catania strappa un punto in rimonta sul campo della derelitta Fidelis Andria al termine di una gara che si era messa subito in salita per i rossazzurri. Dopo appena sei minuti, infatti, la retroguardia ospite si è fatta sorprendere dall’unica azione pericolosa creata dai pugliesi nell’arco del match, consentendo all’ex Di Piazza di servire l’accorrente Risolo che è riuscito ad anticipare Lorenzini quasi sulla linea di porta ed a siglare il vantaggio casalingo.

Per tutto il primo tempo, il Catania è rimasto poi imbrigliato nelle fitte maglie avversarie con Baldini che, alla mezzora, ha cercato di conferire nuovo smalto ai suoi avvicendando un deludente Provenzano con un più propositivo Russotto. Russini ha, quindi, sbagliato un comodo tapin dopo la respinta di Saracco sulla conclusione di Rosaia mentre la Fidelis Andria ha sfiorato il raddoppio con Gaeta la cui conclusione si è stampata contro il montante della porta di un incredulo Sala.

Nella ripresa, il Catania ha subito spinto al massimo, agguantando il pareggio proprio con il subentrato Russotto che ha scaraventato nell’angolino più lontano un perfetto assist del migliore in campo, Greco. A quel punto, i rossazzurri avrebbero potuto e dovuto osare qualcosa in più per conquistare l’intera posta in palio ma, malgrado i numerosi “cambi” operati dal tecnico Baldini, non si sono creati i presupposti per impensierire la retroguardia pugliese.

Il pareggio, quindi, è stata la logica conseguenza di una gara con poche emozioni, tra due squadre senza grandi ambizioni. E per il Catania si profila, adesso, all’orizzonte la seconda trasferta consecutiva sul difficile campo di Torre del Greco.

FIDELIS ANDRIA-CATANIA 1-1

FIDELIS ANDRIA (3-5-2) – Saracco, Monterisi (dal 26°s.t. De Martino), Legittimo, Riggio, Casoli (k), Gaeta (dal 14°s.t. Ortisi), Urso (dal 26°s.t. Bortoletti), Risolo, Carullo, Bubas (dal 37°s.t. Messina), Di Piazza (dal 14°s.t. Sorrentino). A disposizione: Paparesta, Alcibiade, Benvenga, Ciotti, Cirillo, Leonetti, Tulli. Allenatore: Nicola di Leo.

CATANIA (4-3-3) – Sala, Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto, Cataldi, Rosaia (k) (dal 27°s.t. Simonetti), Provenzano (dal 31°p.t. Russotto), Greco (dal 44°s.t. Izco), Moro (dal 27°s.t. Sipos), Russini (dal 27°s.t. Biondi) . A disposizione: Stancampiano, Ercolani, Claiton, Zanchi, Ropolo, Bianco, Piccolo. Allenatore: Francesco Baldini.

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino. Assistenti: Antonio D’Angelo (Perugia) e Matteo Pressato (Latina).

IV Uomo: Enrico Gigliotti (Cosenza).

Reti: 6°p.t. Risolo (FA); 10 s.t. Russotto (CT).

Ammoniti: Cataldi (CT); Moro (CT); Monterisi (FA); Russotto (CT); Urso (FA).

Espulsi: //

Squalificati: Bonavolontà (Fidelis Andria).

Diffidati: Provenzano (Catania).

Indisponibili: Vandelli, Nunzella (Fidelis Andria); Pino (CT).

primo tempo (1-0)

6° Fidelis Andria subito in vantaggio: sul cross di Casoli… Bubas devia verso Di Piazza che rimette in mezzo per l’accorrente Risolo che anticipa Lorenzini e mette in rete: 1-0 !

8° Russini fallisce una buona occasione calciando alto dopo la respinta di Saracco sulla “botta” dal limite di Rosaia;

12°punizione dal limite di Provenzano che s’infrange contro la barriera avversaria,

23° Russini perde palla, ripartenza di Bubas che serve Di Piazza la cui girata, da centro area, sorvola la traversa;

25° sulla respinta della retroguardia pugliese, Provenzano calcia malamente sul fondo;

30° Fidelis Andria ad un passo dal raddoppio: Gaeta scambia con un compagno e scaglia un gran tiro che si stampa sul palo a portiere battuto. Poi Di Piazza manca il tapin ma era in fuorigioco;

31° nel Catania, Russotto prende il posto di Provenzano;

32° Russini sfiora l’incrocio dei pali con un bel tiro a giro;

45° l’arbitro ferma inspiegabilmente una “ripartenza” del Catania che, in evidente superiorità numerica, puntava verso la porta avversaria: il direttore di gara stoppa i rossazzurri non applicando la norma del vantaggio dopo un fallo a centrocampo su Pinto! Poi… fischia la fine del primo tempo.

secondo tempo (1-1)

10° pareggio del Catania: ripartenza imperiosa di Greco sulla sinistra e cross rasoterra per l’accorrente Russotto che scaglia un preciso diagonale che s’insacca dopo aver accarezzato il palo: 1-1 !

14° Di Piazza e Gaeta lasciano il posto a Sorrentino e Ortisi;

24° Saracco anticipa Albertini in uscita bassa;

26° nella Fidelis Andria, Bortoletti e De Martino rilevano Urso e Monterisi;

27° nel Catania, Simonetti, Sipos e Biondi sostituiscono Rosaia, Moro e Russini;

31° conclusione di Biondi respinta da un difensore;

37° nella Fidelis Andria, Messina rileva Bubas;

44° nel Catania, Greco lascia il posto ad Izco;

45° concessi 4 minuti di recupero;

47° conclusione centrale di Biondi;

49° finisce 1-1 !