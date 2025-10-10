Carburante per soli sei minuti, volo Ryanair atterra dopo tre tentativi

Aperta un'inchiesta sull'accaduto

Un aereo Ryanair decollato da Pisa e diretto a Glasgow-Prestwick è riuscito a toccare terra solo dopo tre tentativi falliti, con il carburante ormai agli sgoccioli. Quando il Boeing 737-800 è finalmente atterrato a Manchester, nei serbatoi restavano appena 220 chilogrammi di benzina, sufficienti per non più di sei minuti di volo.

Un quantitativo ben al di sotto della soglia di sicurezza stabilita per questo tipo di velivolo, che prevede una riserva minima sufficiente a garantire almeno 30 minuti di volo autonomo.

L’indagine per chiarire la dinamica dei fatti

Il volo FR3418 del 3 ottobre è partito dall’aeroporto Galileo Galilei. A complicare le operazioni è stata la tempesta Amy, che ha flagellato il Regno Unito con venti fino a 160 chilometri orari. L’Air Accidents Investigation Branch (AAIB), l’agenzia governativa britannica che indaga su ogni incidente aereo nel Paese, ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti.

La compagnia irlandese ha così commentato la notizia dell’inchiesta: “Ryanair ha segnalato la situazione alle autorità competenti. Poiché la questione è attualmente oggetto di un’indagine in corso, alla quale stiamo collaborando pienamente, non siamo in grado di rilasciare dichiarazioni”.

A bordo, i passeggeri hanno vissuto momenti di forte tensione. L’aereo, decollato con già alle spalle ore di ritardo dovute alle proteste di attivisti pro Pal che avevano invaso la pista di Pisa, ha affrontato un viaggio tutt’altro che tranquillo.

Il comandante ha tentato per ben tre volte di raggiungere la terraferma ma le manovre sono state ostacolate dalla turbolenza che ha fatto sì che alcuni passeggeri si sentissero male.

Solo al quarto tentativo, a Manchester, l’aereo è riuscito finalmente a toccare terra.

Ora sarà l’indagine dell’AAIB a stabilire se quanto accaduto sia stato il frutto di una sfortunata concatenazione di eventi o di errori di valutazione nelle procedure di sicurezza.

