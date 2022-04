S-Cateno presenta i candidati e vende i ciondoli gadget VIDEO

I sostenitori sono arrivati in pullman da varie parti dell’Isola al teatro Golden

PALERMO – Cateno De Luca presenta i candidati delle liste della Sicilia Occidentale. E, per sostenere economicamente la campagna elettorale, ha allestito dei piccoli banchetti in cui si vendono gadget di tutti i tipi dalla borracce alle cravatte ma quello che più colpisce è il suo viso riprodotto in argento a forma di ciondolo.

I suoi sostenitori sono arrivati in pullman da varie parti dell’Isola al teatro Golden di Palermo.

Presenti in prima fila Francesco Cascio e Totò Lentini candidati alle prossime amministrative del 12 giugno. De Luca aveva invitato alla sua convention tutti gli aspiranti sindaci che però non hanno accolto l’invito.

De Luca entra con la sua ormai fedele lanterna in mano dentro il teatro, che lo accoglie con un applauso.

Il candidato alla Presidenza di Sicilia Vera chiude così la prima fase della campagna elettorale dell’ex sindaco di Messina, che si concentrerà poi sul sul prossimo turno di giugno.