S3 Campus, a Catania presentazione dell’infrastruttura ‘green’ universitaria

Appuntamento a partire dalle 10 nella cittadella di via Santa Sofia

CATANIA – L’Università di Catania, partner del progetto S3 Campus, diventa sempre più ‘green’. Nell’area della Cittadella universitaria di via Santa Sofia, che ospita i dipartimenti scientifici dell’ateneo e accoglie ogni giorno migliaia di utenti, tra studenti, professori e personale, sono state di recente installate 16 postazioni di ricarica ‘smart’. La potenza totale dell’impianto è di 400 kW.

S3 Campus, l’infrastruttura ‘green’

Si tratta di colonnine ‘intelligenti’, che fanno parte di una rete di stazioni di ricarica elettriche alimentate anche da fonti rinnovabili e collocate all’interno di luoghi strategici, come in questo caso il grande piazzale che si snoda all’interno del Campus di via Santa Sofia.

Nel cuore della cittadella universitaria sarà possibile ricaricare i veicoli elettrici anche in poche decine di minuti.

La piattaforma detterà i tempi necessari di ricarica monitorando i kWh erogati, sulla scorta del calcolo di utilizzo del mezzo, oppure adeguerà la velocità di ricarica in funzione delle effettive caratteristiche tecniche.

Ma non basta, un sistema di telecamere intelligenti sarà in grado di leggere la targa delle autovetture in ingresso e di gestire, attraverso software, le ricariche dei veicoli.

Le ricerche condotte all’interno del dipartimento di Ingegneria civile e Architettura diretto dal professore Matteo Ignaccolo hanno contribuito a sviluppare i sistemi che consentono il monitoraggio h 24 dell’infrastruttura, reservation, accounting, billing, l’elaborazione di statistiche sul consumo energia elettrica, tutto mediante alcune app. Il progetto ha inoltre consentito anche il perfezionamento della piattaforma digitale Moovle per la mobilità intermodale della comunità universitaria.

La presentazione e il workshop

La presentazione ufficiale del nuovo impianto è prevista giovedì 6 novembre:

Ore 10 appuntamento nel piazzale centrale della cittadella universitaria di via Santa Sofia per sopralluogo nei pressi delle colonnine di ricarica installate. Presenti tecnici e partner del progetto S3 Campus e i professori dell’università etnea.

Ore 11 (aula “Oliveri”) – Workshop “Mobilità green, le nuove frontiere tra innovazione e ricerca”.

Interverranno Matteo Ignaccolo, professore di Trasporti, direttore del Dicar e responsabile scientifico del progetto S3 Campus; Michela Le Pira, professoressa di Trasporti, Mobility Manager e delegata del Rettore per la Mobilità; Giuseppe Inturri, professore di Trasporti, gruppo ricerca del progetto S3 Campus; Riccardo D’Angelo, Edisonweb srl, sviluppo piattaforma digitale Moovle; Pierluigi Buttiglieri, Parksmart srl, sviluppo gestione smart sosta.

Modererà l’incontro Antonio Condorelli Caff, giornalista professionista coordinatore del team di LiveSicilia.it, media partner del progetto S3 Campus