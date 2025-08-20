S3 Campus, “il sistema delle colonnine smart di Unict” VIDEO

CATANIA – S3 Campus, tocchiamo con mano il funzionamento delle colonnine smart, installate nella cittadella di via Santa Sofia dell’università di Catania.

Sopralluogo con Corrado Rametta, Project manager e responsabile della progettazione e direzione tecnica di Gruppomega, Sebastiano Bordieri, site commissioning engineer e ⁠Giancarlo Veronica, site manager che lavorano all’interno del progetto S3 Campus delle università di Catania e Palermo.

S3 Campus, il funzionamento delle colonnine smart

“Abbiamo completato l’installazione di due isole di ricarica per veicoli elettrici, una nella strada principale, con tre colonnine quick e due fast. Ogni colonnina ha due prese di ricariche da 20 a 50 kwh, vedremo di potere utilizzare anche l’energia prodotta dal fotovoltaico”, spiega Corrado Rametta.

Le postazioni di ricarica forniscono un servizio importante agli studenti che durante le lezioni e gli esami potranno lasciare le loro auto per ricaricarle.

“Saranno installati sensori e telecamere – continua Rametta – per capire se sono adeguate al fabbisogno della popolazione studentesca. Il progetto mira a raccogliere informazioni sulla mobilità sostenibile. La ricarica avverrà attraverso le smart card gestite dall’Ateneo e da Acea. Ogni colonnina ha un modem e tutto sarà monitorabile e gestibile a distanza, tutto remotizzato, connesso, il sistema è scalabile, le colonnine hanno una potenza variabile”.

I servizi per gli studenti

Ecco alcuni dei servizi pianificati ed integrati all’interno della piattaforma:

– e-gov for students

– fractal grids integrato con il mobility management systems,

– sistema di monitoring dell’uso dell’acqua e dell’energia,

– indoor services – migliorare la qualità dei servizi offerti agli studenti e ottimizzarne l’uso

La raccolta dei dati per migliorare l’esperienza utente degli studenti è centrale nel progetto, con due servizi dedicati a questo scopo. L’Orchestra Data Platform raccoglie dati dai sensori indoor, come i people counter e i sensori di temperatura, mentre il servizio Acea Innovation raccoglie dati esterni, come quelli provenienti dalle colonnine di ricarica e dai sensori di temperatura ambientale. Tutti i dati raccolti saranno resi disponibili attraverso una dashboard sulla piattaforma di Analytics.

I dati tecnici

La potenza totale dell’impianto è di 400 kW. Gruppomega ha installato il quadro elettrico con differenziali, interruttori modulari per protezione magnetotermica. In totale si tratta di 12 postazioni di ricarica quick ciascuna con doppia presa da 22 kW e 4 postazioni “fast”, ciascuna con presa 50 kW + 22 kW.

Il progetto S3 Campus

Il progetto ‘S3 CAMPUS – SHARING, SMART AND SUSTAINABLE CAMPUS’ ha come obiettivo la promozione dell’innovazione tecnologica e della mobilità green all’interno dei due atenei di Palermo e Catania attraverso quattro skills principali: intermodalità e condivisione tramite un sistema integrato, sostegno didattico virtuale, gestione smart dei parcheggi e identificazione digitale.

Il progetto ‘S3 CAMPUS’ è finanziato dalla Regione Siciliana attraverso i fondi Poc e realizzato da una compagine associativa che vede come capofila Acea e che comprende anche: Cerisvi, Colombo, Gap, GruppoMega, Europrosvi, LiveSicilia, Softec SpA e le Università di Catania e Palermo.

