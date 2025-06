Sabato al Biondo omaggio a De Andrè

Alle 21

PALERMO – “L’Umanità secondo De Andrè“, Questo il titolo del concerto previsto per sabato 28 giugno, alle 21, al teatro Biondo di Palermo.

La terza edizione di “Laudate Hominem. L’Odoimè e La Buona Novella – omaggio a Fabrizio De André” è un omaggio originale ed intenso a Fabrizio De André, con le sue canzoni più significative reinterpretate in chiave corale dal Gruppo Polifonico del Balzo, diretto da Vincenzo Pillitteri, e accompagnato da una formazione strumentale d’eccezione.

Un concerto che attraversa temi sacri e profani, tra poesia e impegno civile, con brani come il testamento di Tito, la buona Novella, in una nuova veste capace di emozionare e far riflettere.