Sac, approvato il bilancio 2025: utile a 8 milioni, crescono ricavi e passeggeri

CATANIA – L’assemblea dei soci di Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha approvato il progetto di bilancio 2025, che si chiude con un utile netto di 8 milioni di euro, in calo rispetto ai 12,8 milioni registrati nell’esercizio precedente (-37%).
Approvato il bilancio di Sac
Il valore della produzione si attesta a 112,2 milioni di euro, in crescita del 3,3% rispetto al 2024. L’Ebit raggiunge i 10,8 milioni di euro, segnando una flessione del 36%. Sul confronto pesa il risultato del 2024. Influenzato da una componente straordinaria positiva di circa 6 milioni di euro legata a un rimborso assicurativo relativo agli eventi del 2023.
I ricavi si attestano a 30 milioni di euro, in aumento del 7%, confermando la capacità di attrazione commerciale degli scali. Il 2025 segna inoltre un traguardo rilevante per il sistema aeroportuale siciliano. Gli aeroporti di Catania e Comiso hanno movimentato complessivamente circa 12,5 milioni di passeggeri, consolidando il loro ruolo strategico nel panorama nazionale.
Prosegue anche il piano di investimenti. Sostenuto dai fondi Fsc promossi dal governo regionale in accordo con quello nazionale, con l’obiettivo di rilanciare lo scalo di Comiso e rafforzare l’offerta complessiva.
Crescono i passeggeri di Catania e Comiso
Nel 2025 le immobilizzazioni materiali crescono di circa 18,9 milioni di euro (+18%), raggiungendo i 123,8 milioni, mentre le immobilizzazioni totali si attestano a 132,8 milioni (+17%). Il capitale investito netto sale a 91,6 milioni di euro (+23%), a conferma del percorso di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali.