Salvini “Proposta di legge su revoca cittadinanza a chi delinque”

ROMA (ITALPRESS) – Sulla possibilità di revocare la cittadinanza italiana “ci stiamo lavorando da un anno e mezzo con una proposta di legge, al di là di quello che è successo a Modena. E’ evidente il fatto che ci siano problemi di integrazione, baby gang, maranza, reati, nella stragrande maggioranza dei casi sono persone per bene, ma nei casi di chi delinque devo poter intervenire con la revoca del permesso di soggiorno o della cittadinanza. La cittadinanza deve avere lo stesso principio della patente a punti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Radio24.

Nel caso specifico di Modena si parla di un italiano “peggio mi sento, parliamo di uno che va in giro con il coltello, scrive “bastardi cristiani”, ha i profili social chiusi, inneggiava ad Allah, evidentemente è ancora più grave, non era un disadattato, era un laureato” ha aggiunto Salvini “poi bisognerà capire perchè i servizi sociali non hanno ritenuto intervenire con maggior severità, ci sono delle indagini in corso”. Per il leader della Lega “a prescindere dai fatti di Modena, non si può negare l’evidenza, c’è un problema di micro e macro criminalità, riconducibile, molto spesso, a seconde generazioni, che non hanno nessuna intensione di integrarsi e rispettare i diritti che ci siamo conquistati”.

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