Sacchi di banconote in casa, arrestata vicepresidente parlamento Ue

Finisce in manette malgrado l'immunità parlamentare

‘Sacchi di banconote’ trovati nelle perquisizioni della polizia giudiziaria in casa della vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, ora agli arresti. Il dato, per il quotidiano belga Le Echo, chiarirebbe perché Kaili sia stata arrestata nonostante l’immunità parlamentare. L’immunità infatti decade in caso di flagranza di reato. L’inchiesta quindi si allarga.

Davanti alla Corte d’Appello di Brescia, udienza di convalida dell’arresto di Maria Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri, fermate ieri nell’abitazione di famiglia a Calusco d’Adda, in provincia di Bergamo.

Accusate di favoreggiamento, sono ritenute ‘pienamente consapevoli’ delle attività del marito e padre e ‘persino del trasporto di doni’. Panzeri ‘è sospettato di essere intervenuto politicamente al Parlamento Europeo a beneficio di Qatar e Marocco’.