Safina: “La legge di stabilità dia risorse alle isole minori”

Appello al governo regionale

PALERMO – “Nella prossima legge di stabilità devono essere destinate risorse adeguate per garantire il diritto alla mobilità per gli abitanti delle isole minori siciliane. Strombazzare che ci sono oltre 2 miliardi di euro disponibili per la manovra regionale non significa niente se poi questi soldi non vengono utilizzati per risolvere i problemi reali dei siciliani. E 30.000 nelle isole minori valgono quanto 30.000 della terraferma: non esistono cittadini di serie A e di serie B”. Così Dario Safina, deputato regionale del Partito democratico, interviene sulle tariffe dei collegamenti marittimi, definendole “insostenibili”.

“Dall’1 aprile – sottolinea Safina – con l’aumento del 10% applicato da Caronte & Tourist Isole Minori e Liberty Lines, cittadini e imprese non hanno visto alcun miglioramento del servizio: solo rincari che pesano su famiglie, lavoratori e turismo. È inaccettabile che muoversi da e verso le isole diventi un privilegio per pochi”.

Il parlamentare dem lancia un appello al governo regionale affinché intervenga tempestivamente, anche alla luce del previsto ‘Passaggio di Stato’ e della riorganizzazione della rete marittima prevista dal 2027.

“Bisogna destinare – prosegue Safina – risorse concrete per calmierare i costi delle tratte. Serve un piano organico per i trasporti marittimi che assicuri continuità territoriale e accessibilità economica. Le gare d’appalto non bastano: vanno introdotte clausole precise, come l’obbligo di recuperare le corse invernali saltate nei mesi di bassa stagione, e vanno previste sanzioni per chi non rispetta gli impegni”.