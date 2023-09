Il saggio di danza finisce male: una bimba ferita a Sciara

È stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Termini Imerese

SCIARA (PALERMO) – Un saggio di danza finito male. Una bimba di cinque anni è rimasta ferita durante un evento a Sciara, in provincia di Palermo.

La dinamica dei fatti

L’evento era stato organizzato in piazza e sotto un tendone; uno dei tiranti si è spezzato per il vento di scirocco e ha colpito la bimba, ucraina d’origini, che è stata portata in ospedale dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Termini Imerese. Sull’episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese.