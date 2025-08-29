Sagra del Grano-Baucina Food Fest 2025: tradizione, gusto e spettacolo

Domenica 31 agosto

BAUCINA (PALERMO) – Domenica 31 agosto 2025, il borgo di Baucina, in provincia di Palermo, ospita l’ottava edizione della Sagra del Grano – Baucina Food Fest, uno degli eventi più attesi della provincia di Palermo. Un’intera giornata dedicata alla riscoperta delle tradizioni contadine, alla gastronomia locale e all’intrattenimento di qualità, in un contesto che unisce cultura, memoria e comunità.

Durante la giornata Baucina celebra le tradizioni agricole siciliane, offre street food autentico e di qualità con l’immediato contatto tra produttore e consumatore, propone esperienze interattive per grandi e piccoli. Tutto questo in un solo evento, gratuito e aperto a tutti.

Un viaggio tra sapori antichi e tradizioni contadine

La manifestazione prende il via alle ore 14:00 con una suggestiva passeggiata gastroculturale a cura del PAD Art District – “Il Gusto dell’Arte”, che accompagna i visitatori alla scoperta del centro storico e delle sue eccellenze.

A partire dalle ore 16:00 si apre la “Via d’un tempo”, percorso tematico che ripropone antichi mestieri e atmosfere contadine. Alle 16:30 cominciano i laboratori dimostrativi “Mani in pasta”, dedicati alla produzione artigianale di pane e pasta, pensati per adulti e bambini. Contemporaneamente in via Umberto I saranno aperti i mercatini dell’artigianato e dell’agricoltura.

Momento centrale della sagra è la rievocazione delle pratiche agricole tradizionali: la “Pisata” e la “Spagghiata”, in programma alle ore 17:30, coinvolgeranno pubblico e figuranti in una rappresentazione viva del ciclo del grano, con l’uso di muli, paglia e attrezzi d’epoca.

Cibo di strada made in Baucina

Dalle ore 18:00 prende vita il Baucina Food Fest, con uno street food d’eccellenza che celebra i prodotti tipici locali: pane, focacce, salsiccia alla brace e dolci della tradizione siciliana.

A rendere unica la giornata ci saranno anche le aziende partecipanti, vere protagoniste della tradizione gastronomica locale: le macellerie Manfrè Giovanni, Fratelli Realmuto, Carni Doc Salvatore Realmuto e la pescheria I sapori del mare, con il panificio Santa Fortunata.

Tango e grande musica

Alle 20:00, l’atmosfera cambia ritmo con “Baucinas Aires”, la milonga di tango argentino diventata un appuntamento fisso e amatissimo dagli appassionati. Una vera e propria “festa del tango” che conclude l’estate e inaugura la nuova stagione tanghera in un contesto unico. Allo stesso tempo alle 20:00, l’intrattenimento degli Akustica in via Umberto I allieterà coloro che inizieranno a partecipare all’evento degustando i prodotti tipici baucinesi.

A seguire, alle 21:00, il visual artist Dario Denso Andriolo animerà il borgo con un coinvolgente video mapping. Alle 22:00 con il concerto live di Lello Analfino e la sua Tinturia Ork&stra, tra ironia, ritmo e contaminazioni musicali che faranno ballare tutta la piazza. La serata si chiuderà con un DJ set a partire da mezzanotte.

Un evento per tutti: cultura, divertimento e inclusività

La Sagra del Grano di Baucina è pensata per un pubblico trasversale: famiglie, bambini, turisti, giovani e appassionati di cultura siciliana. Con il suo vasto programma l’evento è ideale per trascorrere una giornata completa all’insegna della scoperta e della condivisione.

Durante tutto l’evento sarà possibile visitare installazioni e luoghi di interpretazione del territorio e dell’evento secondo lo spirito ecomuseale dell’Oikomuseo del grano e della cultura locale. CI saranno uno spazio legato ai centrini e uno spazio dedicato al grano in cui è possibile scoprire il tessuto di informazioni e il sostrato di identità siciliana su cui si basa l’evento. L’evento è promosso dalla Pro loco Baucina APS e dal Comune di Baucina, con un contributo della Città metropolitana di Palermo. Questa iniziativa è finanziata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura.