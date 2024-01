Saldi invernali in Sicilia, le date: quando iniziano e finiscono

Il periodo cambia di Regione in Regione

PALERMO – Con l’arrivo del 2024, anche i saldi invernali sono alle porte. Gli sconti, in tutta Italia, partiranno il 5 gennaio 2024 e dureranno anche più di due mesi. Le date, però, cambieranno di Regione in Regione: e, dunque, quando finiscono i saldi in Sicilia?

In Sicilia, il periodo di sconti durerà più di due mesi. L’inizio dei saldi è fissato, come per tutte le Regioni, il 5 gennaio 2024; mentre la fine sarà il 15 marzo.

Saldi invernali, il confronto fra Regioni

Nonostante in tutta Italia i i saldi iniziano il 5 gennaio 2024, la fine è diversa per ogni Regione. Il periodo di sconti durerà di meno nel Lazio (solo 6 settimane), seguito dal Piemonte e dalla Liguria (8 settimane). Poi, in quasi tutte le altre Regioni i saldi dureranno circa due mesi. Le uniche che si spingeranno oltre sono, appunto, la Sicilia il 15 marzo e a fine marzo il Friuli Venezia Giulia e la Valle D’Aosta.