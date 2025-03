Salemi, ‘offese e minacce dai genitori’: disabile li denuncia

Il giovane ha presentato una denuncia in procura a Marsala

SALEMI (TRAPANI) – Un trentenne disabile fisico di Salemi ha querelato i genitori, che lo avrebbero, a suo dire, vessato e minacciato non condividendo la sua decisione di lasciare l’abitazione di famiglia per cercare di avere una vita autonoma e realizzarsi anche dal punto di vista lavorativo.

Salemi, ‘offese e minacce dai genitori’

Il giovane, che ha presentato una denuncia in procura a Marsala, accusa i genitori di averlo, a causa della sua scelta, minacciato e offeso telefonicamente e sui social. Ciò dopo aver lasciato casa ed essere andato a vivere nell’abitazione dei fratelli. Un paio di mesi fa, inoltre, la madre avrebbe tentato di aggredirlo per strada e ne sarebbe scaturita una colluttazione.

Successivamente, lo avrebbero infastidito nei pressi del suo luogo di lavoro. In un’altra occasione, poi, secondo sempre il racconto del giovane, il padre gli avrebbe puntato il coltello per non farlo andare via da casa. Il disabile lamenta anche il fatto che i genitori non gli vogliono dare la documentazione medica che ha lasciato a casa e di cui ha bisogno.