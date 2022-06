Salemi, online i biglietti per Malika Ayane e Noemi

I due concerti voluti dall'amministrazione comunale

Sono disponibili online i biglietti per assistere ai due concerti organizzati a Salemi (Trapani) per l’estate 2022: Malika Ayane e Noemi. Entrambi gli eventi, voluti dall’amministrazione comunale che li ha organizzati con la collaborazione di Puntoeacapo, si terranno in piazza Alicia, cuore del centro storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia. “Due concerti di spessore per celebrare al meglio la ripartenza dopo il periodo di restrizioni dovuto alla pandemia – affermano il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l’assessore al Turismo, Vito Scalisi -. Abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i siciliani, e ai turisti che saranno nel nostro territorio nel periodo estivo, di assistere a due eventi di grande richiamo che faranno da traino a tutto il cartellone degli spettacoli per l’estate 2022 a Salemi”.

Malika Ayane, con il suo ‘Malika Summer Tour 2022’, salirà sul palco di piazza Alicia il 16 luglio, mentre la tappa salemitana del ‘Noemi Live 2022’ è stata fissata per il 16 agosto. La prevendita dei biglietti, che hanno dei costi inferiori rispetto al prezzo di mercato grazie all’intervento finanziario del Comune, è disponibile su www.puntoeacapo.uno, www.tickettando.it e sui circuiti abituali.

Malika Ayane, che ripercorrerà la sua carriera artistica fin dagli esordi riportando i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi italiani, sarà accompagnata da una band composta da Stefano Brandoni (chitarra), Andrea Andreoli (trombone), Raffaele Trapasso (basso), Carlo Gaudiello (piano) e Searcy Leif (batteria). Noemi ripercorrerà il suo repertorio di grandi successi, da quando debuttò al programma televisivo X-Factor, a partire dal 2009, fino ad arrivare a ben otto album.