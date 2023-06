Salemi, Venuti presenta il cartellone estivo: il 13 agosto concerto di Vecchioni

3' DI LETTURA

a musica e le parole di uno dei più grandi cantautori italiani, Roberto Vecchioni, saranno il piatto forte di ‘Salemi dEstate 2023’, la rassegna realizzata dall’amministrazione comunale della cittadina trapanese guidata dal sindaco Domenico Venuti. In cartellone anche la Settimana delle Culture – con ‘Welcome Back Tony Scott’, il ‘Saliber Fest’ e il ‘CineKim’ che è giunto alla sua seconda edizione – ma anche la tradizionale ‘Sagra della Busiata nel Borgo’, che si terrà dal 7 al 9 agosto

Vecchioni sarà a Salemi domenica 13 agosto con il suo ‘L’infinito Tour’. Per il concerto, organizzato in collaborazione con Fandango Entertainment, ci saranno a disposizione mille posti a sedere nel suggestivo scenario di piazza Alicia. I biglietti (a partire da 12 euro + diritti), saranno acquistabili online attraverso tre circuiti: tickettando.it; liveticket.it; ticketone.it. Sarà attivato un punto vendita anche a Salemi, presso la Pro Loco di piazza Libertà.

“L’estate salemitana è ormai da qualche anno garanzia di buona musica – dicono Venuti e l’assessore al Turismo Vito Scalisi -. In questi anni abbiamo apprezzato artisti del calibro di Annalisa e Simona Molinari, mentre nella scorsa stagione sono state Malika Ayane e Noemi ad entusiasmare il pubblico. Anche per ‘Salemi dEstate 2023’ l’asticella della qualità resta altissima con un grande cantautore italiano come Roberto Vecchioni – aggiungono Venuti e Scalisi -. Sarà come sempre un’estate all’insegna della cultura, anche con appuntamenti importanti che evidenziano il legame tra Salemi e le scoperte archeologiche del suo territorio”.

Il cinema, la musica e i libri saranno protagonisti della Settimana delle Culture, dal 24 al 30 luglio al castello normanno svevo. La collaborazione con l’associazione Cuncuma ha dato vita al ‘CineKim 2023’, che quest’anno propone una retrospettiva sul cinema italiano contemporaneo. Letture protagoniste con il ‘Saliber Fest’, festival del libro organizzato dall’associazione Liber…i, e anche quest’anno ci saranno due serate per ‘Welcome Back Tony Scott’, tradizionale evento dedicato al jazzista di origini salemitane: 29 e 30 luglio. Nell’ambito della Settimana delle Culture, inoltre, il castello ospiterà ‘Saluti da Salemi’, mostra di cartoline d’epoca curata da Giuseppe Lodato. Previsto anche un annullo filatelico di Poste Italiane sabato 29 luglio.

Tre giorni per la Sagra della Busiata nel Borgo, evento che non può mancare nell’estate salemitana: dal 7 al 9 agosto, in collaborazione con l’Associazione ristoratori alicensi. Non solo Busiata, però: nelle tre serate ci sarà la possibilità di ascoltare anche tanta musica per le strade del centro storico di Salemi.

L’archeologia salirà in cattedra il 4 luglio al Palazzo dei Museo e al castello: prima la presentazione di un frammento restaurato di un mosaico proveniente dalla basilica paleocristiana di San Miceli, a seguire la presentazione del volume ‘San Miceli – Un insediamento rurale paleocristiano nella Sicilia occidentale’. Entrambi gli eventi sono curati dal Comune in collaborazione con l’Ente parco archeologico di Segesta e la ‘Andrews University’.

Il 14 luglio, invece, il Comune di Salemi, l’Ente parco archeologico di Segesta e il Lions Club presenteranno la teca con i resti del giovane ‘Nino’, ritrovati negli scavi archeologici di Mokarta. Tornano anche il trekking archeologico, con tre appuntamenti: 4 agosto Mokarta; 9 agosto San Miceli; 25 agosto Via dei Bagli e dei Mulini. Il capitolo del teatro contiene la rassegna ‘Carminalia’, a cura dell’Associazione Peppino Impastato, presso il Teatro del Carmine, con quattro appuntamenti: 31 luglio ‘Mozza’, di Claudia Gusmano; 22 agosto ‘Rosaspina’, di Gabriele Cicirello; 23 agosto ‘Via crudex’, di Rosario Palazzolo; 25 agosto ‘Corvina’, di Gisella Vitrano e Dario Muratore.

Sabato 2 settembre, infine, la chiusura del cartellone estivo con la ‘Notte Blu – Festa di fine estate – September Fest’, in collaborazione con i birrifici Picara e Chinaschi.