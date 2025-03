Il casting e la conferma: Dionisi riparte da Salernitana-Palermo

Le possibili scelte dei due allenatori. Le probabili formazioni

PALERMO – Alessio Dionisi riparte da Salernitana-Palermo. Sono stati giorni turbolenti quelli in casa rosanero in seguito alla sconfitta in rimonta per 2-3 subita in casa dalla Cremonese. Il direttore sportivo Carlo Osti, come da sua ammissione, ha messo in atto un vero e proprio casting per provare a sostituire l’allenatore ex Sassuolo. Alla fine, però, Dionisi è rimasto in sella sulla panchina dei rosanero, ribaltando le aspettative e soprattutto la richiesta fatta a gran voce dalla piazza palermitana.

Una sconfitta inaspettata (il Palermo vinceva 2-0 fino al 74’) che ha scatenato l’ira dei tifosi rosanero, allo stadio e sui social network. La sosta dei campionati per le gare delle nazionali sembrava poter essere il momento ideale per cambiare allenatore in vista del rush finale di Serie B, ma ancora una volta la società di viale del Fante ha deciso di dare fiducia al proprio tecnico. Seppur il malcontento dei sostenitori del Palermo è ancora molto sentito.

In tanti si sono chiesti se in vista della prossima sfida dei rosanero, quella di oggi contro la Salernitana (calcio d’inizio alle 17.15), la posizione di Dionisi sarebbe rimasta in discussione. E lo stesso allenatore del Palermo ha provato a rispondere nella consueta conferenza stampa pre gara: “È uno dei mestieri, per il me il più bello, più precari nel mondo del lavoro. Come fa un allenatore a non sentirsi in discussione? Io mi sento sempre in discussione. Il giudizio dipende dal risultato e dall’opinione altrui. Sul mio futuro posso decidere per me me, le decisioni spettano anche ad altri”.

Il club di viale del Fante, dunque, inizia il rush finale della regular season di Serie B dalla sfida di Salerno. Penultimi in classifica, i granata sono alla ricerca di punti fondamentali per provare a risalire la china e allontanarsi dalla zona retrocessione. Allo stesso modo, però, il Palermo deve vincere per dare un segnale forte di reazione e per tentare di agganciare ancora una volta le posizioni di graduatoria che danno accesso ai playoff.

Salernitana-Palermo: le probabili formazioni

Il tecnico dei granata Roberto Breda schiera i suoi con il 3-5-2. I due attaccanti saranno Verde e Cerri, ma occhio al possibile inserimento di Raimondo. Soriano agirà da mezzala, in mediana con Zuccon e Amatucci, dando qualità e imprevedibilità alle giocate offensive della Salernitana.

Mister Dionisi non dovrebbe cambiare il suo assetto tattico, mantenendo il 3-4-2-1. Assente Di Francesco (lesione al soleo), torna Lund dal primo minuto sulla corsia mancina. Out anche Verre per squalifica, al suo posto scalpita Ranocchia per un posto sulla trequarti, con Insigne che prova a insidiare il numero 10 dei rosanero.

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza; Verde, Cerri.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Brunori, Ranocchia; Pohjanpalo.