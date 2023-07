Salvatore Borsellino: “Alla Meloni avrei voluto chiedere di Nordio”

Il fratello del giudice parla del possibile cambiamento della norma sul concorso esterno alla mafia

PALERMO – “A Giorgia Meloni avrei voluto chiedere come concilia le parole pronunciate durante il suo insediamento, quando ha raccontato di avere iniziato a fare politica ispirandosi ai principi di mio fratello Paolo e di essere addirittura entrata in politica dopo la strage di via d’Amelio, cosa alla quale io credo assolutamente, con le esternazioni del suo ministro Nordio, il quale sceglie proprio il momento meno opportuno per esternare questa sua voglia di cambiare un articolo fondamentale nella legislazione che ci ha lasciato Paolo e Giovanni Falcone”. Così Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, parlando con i cronisti in via D’Amelio, a Palermo.

“Come mai Nordio sceglie proprio quest’occasione per esternare la sua volontà di cambiare la norma sul concorso esterno alla mafia definendolo, inoltre, in maniera sprezzante – ha aggiunto Borsellino -. Si ricordi che quell’articolo è stato voluto da Falcone e da Paolo, e che senza non ci sarebbe stato il maxi processo. Si ricordi inoltre che ancora oggi tanti tanti procedimenti giudiziari sono fondati proprio su sull’applicazione di quell’articolo – ha concluso -. Non ho avuto modo di porre queste domande, lo faccio ora attraverso la stampa”.