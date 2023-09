L'automobilista era fuggito senza prestare soccorso

SAN GIUSEPPE JATO (PALERMO) – Un uomo di 87 anni, Salvatore Chirichio, nella giornata di ieri, 11 settembre, è stato investito e ucciso da un pirata della strada in via Matteotti a San Giuseppe Jato, comune non molto distante da Palermo.

L’87enne, molto noto in paese, era uscito di casa intorno alle 11.30, mentre improvvisamente è stato investito dalla vettura che non ha prestato soccorso dandosi alla fuga.

L’anziano, ferito gravemente, è stato trasportato all’ospedale Civico, dove ha ricevuto le cure dei medici che, però, sono state vane.

Le indagini dei carabinieri della compagnia di San Giuseppe Jato hanno portato all’individuazione del responsabile. Si tratta di un ventenne che era alla guida di una Peugeot 206 di colore scuro, denunciato per lesioni con l’aggravante della fuga e dell’omissione di soccorso. Il 20enne rischia l’accusa per omicidio stradale.