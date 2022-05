Salvini: “Dove il centrodestra è unito vincerà al primo turno”

"In cinque anni abbiamo lavorato tanto e bene"

“In cinque anni abbiamo lavorato tanto e bene quindi contiamo di vincere al primo turno così come in tanti altri Comuni, da Genova a Palermo, dove il centrodestra è unito. Io sono soddisfatto e fiducioso”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando delle comunali del 12 giugno aprendo la campagna elettorale di Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni che si è ricandidato. “Noi siamo qua per vincere, a Sesto al primo turno, come a Monza. Dopo 70 anni gli operai e i lavoratori, i sestesi, hanno scelto la Lega e il centrodestra”, ha concluso.