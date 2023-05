Salvini: “Il Ponte darà fastidio solo alla mafia”

“Stanno diventando tutti ingegneri“

1' DI LETTURA

“Stiamo sbloccando centinaia di opere” e tra queste “c’è un Ponte che sarà il ponte tra Palermo, Roma, Milano e Berlino. Un Ponte che dà fastidio a tanti e invece io penso che darà fastidio alla mafia perché porterà sviluppo e lavoro vero in terre che ne hanno voglia”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini durante la scuola di formazione politica della Lega a Milano. “Poi stanno diventando tutti ingegneri – ha aggiunto Salvini – io ho fatto storia e fortunatamente per i siciliani il Ponte non lo progetto io”.

“Il mio onere e onore – ha concluso il ministro – è ripartire dopo 50 anni di chiacchiere. Sono stato al dibattito parlamentare e sono diventati tutti ingegneri…”.