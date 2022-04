Salvini: “Incontriamoci per avere un solo candidato a Palermo”

Il leader del carroccio prova ancora a trovare la sintesi per le elezioni in programma nel capoluogo siciliano

PALERMO – “Quando vogliono ci troviamo tutti” i leader di centrodestra per discutere di Palermo. “Nel 99 per cento dei comuni il centrodestra è unito, su altri va trovato unità, come Palermo… La Lega ha fatto più di un passo indietro con candidati per l’unità, a Palermo ci sono due candidati di centrodestra e contiamo di arrivare con uno”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a Roma.

“Ho rinnovato l’invito a tutti a trovarci – ha concluso il leader del Carroccio -, io ci sono venerdì, sabato, domenica lunedì martedì, quando vogliono ci troviamo tutti”.