Salvini presto a Niscemi: tavolo tecnico con Anas in settimana

L'annnuncio del parlamentare della Lega Germanà

PALERMO – “Matteo Salvini andrà a Niscemi quanto prima. Il ministro delle Infrastrutture si era messo al lavoro già subito dopo i primi smottamenti. Salvini era già stato in Sicilia a seguito del ciclone Harry nella fascia costiera e ora tornerà per fare il punto e riferire l’impegno anche finanziario del governo nazionale su Niscemi”. Lo annuncia il parlamentare della Lega Nino Germanà., segretario del partito in Sicilia, che oggi è stato a Niscemi insieme al sottosegretario Claudio Durigon.

La telefonata con il sindaco Conti

Germanà aggiunge che Salvini oggi si è intrattenuto al telefono con il sindaco Massimiliano Conti. “Niscemi deve rinascere dopo questa spaventosa frana che ha messo a rischio tante abitazioni e il sereno vivere di tante famiglie – afferma Germanà. Con Durigon siamo oggi qui a Niscemi, accompagnati anche dal responsabile regionale della Protezione civile Salvo Cocina, per assicurare tutta la nostra attenzione ai bisogni di questa comunità, a partire dalla viabilità sulla quale c’è un impegno, ribadito anche oggi durante la telefonata da parte di Matteo Salvini, che convocherà già in settimana un tavolo tecnico con Anas per gestire tutta la fase di ripristino delle strade e delle arterie attorno alla cittàdina”.