Salvini: “Servono subito i termovalorizzatori”

il leader del Carroccio prosegue il tour siculo.

PALERMO – “In Sicilia servono 3-4 termovalorizzatori al più presto. Ieri ho attraversato l’isola, Messina, Caltanissetta, Agrigento e Palermo e ho visto cumuli enormi di monnezza. Servono termovalorizzatori e i progetti sono stati già approvati”. Lo ha detto Matteo Salvini incontrando esercenti a Palermo sul caro bollette. Matteo Salvini, da Palermo, torna a parlare del tema migranti.. “C’è una ondata di immigrazione clandestina come mai negli ultimi anni. E non è sopportabile. I decreti di sicurezza possono essere rimessi in vigore adesso, parliamo di realtà, e costano zero. Sono già stati sperimentati e hanno funzionato. Non capisco perché occorre inventarsi robe che non si sono mai applicate”, dice. “C’è un ministro in carica – aggiunge – che è la Lamorgese. Li vuole applicare? No. Allora, fra un mese la Lamorgese, se gli italiani sceglieranno la Lega, non sarà più ministro. Quindi al primo Consiglio dei ministri io riporterò i decreti sicurezza che hanno già funzionato. E funzionavano anche su antimafia, antidroga, antiusura. Poi il Partito democratico, per ideologia, li ha cancellati”. Salvini dice la suasi sondaggi. “Fratelli d’Italia davanti al Partito democratico? A me interessa che il centrodestra vinca. Sono orgoglioso di far parte di una squadra che si appresta a governare questo paese”. “La nostra idea, quella del centrodestra, è di lasciare il sussidio del Reddito di cittadinanza a chi non può lavorare, e c’è tanta gente, come disabili, minori, ultrasessantenni che ne hanno bisogno. E’ doveroso aiutare chi non può lavorare, chi non ce la fa. Chi rifiuta il lavoro, invece, perde qualsiasi privilegio e diritto. E trasformare quei soldi in voucher per imprese che creano lavoro mi sembra una idea intelligente”, ha detto Matteo Salvini.