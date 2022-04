Salvini: “Vorrei una soluzione unitaria per Palermo e la Sicilia”

“Oggi FdI va da sola in diverse città. Chiudiamo con coalizioni compatte le elezioni del 12 giugno e poi ragioniamo di tutto il resto“

PALERMO – “Abbiamo chiuso su Catanzaro, stiamo lavorando per Parma, per Viterbo, per la Sicilia. Mi piacerebbe una soluzione unitaria su Palermo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini parlando delle prossime elezioni amministrative.

“Ci sono le elezioni comunali a metà giugno e poi le regionali a novembre e marzo. Io direi chiudiamo con coalizioni compatte le elezioni del 12 giugno e poi – ha continuato il leader della Lega – ragioniamo di tutto il resto. Una cosa per volta. Iniziamo a trovare candidati unitari. Oggi FdI va da sola in diverse città: a Parma, Viterbo, Catanzaro, Jesolo, Palermo. Scegliamo l’unità del centrodestra, vinciamo le comunali e dal giorno dopo chiudiamo tutte le regionali che ci sono nel 2023”.