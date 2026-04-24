La Cisl Fp chiede al governo di ritornare sui suoi passi

PALERMO – La nomina di Marco Sambataro come nuovo dirigente generale dell’Autorità di Audit della presidenza della Regione sta diventando un caso. Dopo i dubbi sollevati all’Ars dal deputato M5s Luigi Sunseri, ora è la Cisl Fp a chiedere al governo regionale di tornare sui suoi passi rispetto al conferimento dell’incarico.

Che cos’è l’Autorità di Audit della Regione Siciliana

In ballo c’è la guida del dipartimento che controlla la spesa dei fondi comunitari. Il sindacato ha messo nero su bianco i suoi dubbi in una lettera, firmata dal segretario generale Daniele Passanisi e dal responsabile dipartimento Ente Regione Siciliana, Fabrizio Lercara.

Il curriculum di Marco Sambataro

Sambataro è un esterno all’amministrazione regionale. Laureato in Scienze politiche, il neo dg è esperto in attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, valutazione e controllo di programmi e progetti cofinanziati dall’Unione europea, oltre che in processi di negoziazione con la Commissione europea e nel settore della Cooperazione territoriale europea. Ha anche ricoperto il ruolo di coordinamento e direzione della struttura Segretariato congiunto del programma Italia-Malta.

Daniele Passanisi e Fabrizio Lercara (Cisl Fp)

I dubbi della Cisl Fp su Marco Sambataro

La Cisl ricorda però che l’avviso pubblico emanato dalla Regione prevedeva, tra i requisiti essenziali, il possesso di una “comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali”. Caratteristica, quest’ultima, che, a parere dei rappresentanti dei lavoratori della Regione, dalla documentazione presentata, “non emerge in modo chiaro e inequivoco” nel caso di Sambataro. In assenza del requisito essenziale, quindi, secondo al Cisl Fp, c’è il rischio di illegittimità del conferimento dell’incarico.

Ma c’è di più. Scorrendo il curriculum di Sambataro, la CIsl Fp osserva che il neo dg “ha svolto attitvità di supporto all’Autorità di Audit”, oltre che “ruoli operativi nella gestione e nell’attuazione di programmi”. Esperienze che, a detta del sindacato, “appaiono potenzialmente in contrasto con il requisito di indipendenza dell’Autorità di Audit: il rischio, paventato dalla Cisl Fp, è che Sambataro possa finire a controllare gli stessi programmi che ha contribuito a mettere in piedi.

Sambataro Dg, rischio “incompatibilità”

Da qui la possibile “incompatibilità” del dirigente generale appena scelto dalla Giunta “o quantomeno – scrive il sindacato – di conflitto di interessi”. Per questi motivi Passanisi e Lercara chiedono al governo Schifani di annullare in autotutela il conferimento dell’incarico.

Le critiche di Luigi Sunseri sull’incarico a Sambataro

Concetti che erano stati espressi anche da Sunseri al termine della seduta d’aula del 21 aprile a Palazzo dei Normanni. “Sambataro è il coordinatore del segretariato congiunto del programma che sviluppa progetti tra Italia e Malta – le parole del parlamentare termitano -. Ha un contratto specialistico proprio con l’Autorità di Audit, che dovrebbe andare a dirigere. Dovrà controllare progetti che ha selezionato, che sta controllando e che sta continuando a gestire”.