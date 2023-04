Sammartino: “Il centrodestra vincerà in tutti i comuni siciliani”

L'assessore all’inaugurazione della fiera Mediterranea fa il punto

1' DI LETTURA

CATANIA – L’assessorato regionale all’Agricoltura punta sull’export dei prodotti siciliani all’estero. “Più di cento aziende siciliane oggi firmano un protocollo virtuale di partenariato con Fancy Food di New York, la più importante fiera alimentare degli Stati Uniti, un primo grande passo per l’internazionalizzazione dei prodotti nostrani”, spiega l’assessore Luca Sammartino a margine dell’inaugurazione della fiera Mediterraria che si tiene a Catania fino a domenica. L’assessore illustra le linee guida del dipartimento all’Agricoltura in termini di promozione e valorizzazione del territorio e di conquista dei mercati esteri (GUARDA LA VIDEOINTERVISTA). E fa un pronostico sulle prossime amministrative siciliane. “Il centrodestra vincerà in tutti i comuni al voto. Credo che il centrodestra di governo è l’unica alternativa per il governo delle piccole e nelle grandi città siciliane. Il 28 maggio sarà una grande festa, ma soprattutto sarà una grande festa di libertà”, dice Sammartino.