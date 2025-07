Sammartino (Lega): “Revisione rete ospedaliera è occasione importante”

Le parole del deputato regionale catanese

PALERMO – “La revisione della rete ospedaliera che in questi giorni è oggetto di condivisione tra i sindaci dei comuni della città metropolitana di Catania, l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni e la direzione strategica dell’Asp è un’occasione importante che ha come fine l’efficientamento del servizio sanitario della nostra provincia precedendo e accompagnando il processo di miglioramento dei servizi sanitari territoriali previsti dal DM 77 in una logica di sistema tra ospedali, territorio e strutture intermedie ossia case di comunità e ospedali di comunità di prossimo completamento”.

Lo dice il deputato regionale della Lega, Luca Sammartino.

Sammartino, le considerazioni sulla rete ospedaliera

“Il metodo seguito ovvero la condivisione con i cittadini tramite i loro rappresentanti garantisce una ampia partecipazione e una comunicazione lineare – aggiunge – Se da un lato bisogna rispondere ai principi di sostenibilità del sistema dall’altro lato la rete ospedaliera della città metropolitana di Catania deve rispondere alle esigenze dei cittadini, in particolar modo dei cittadini che vivono in paesi lontani dalla città”.

Per il deputato “le risposte ai bisogni di salute devono riguardare l’emergenza attraverso i pronto soccorso dove far insistere i servizi necessari (radiologia, laboratori analisi, consulenza specialistiche immediatamente disponibile …), la disponibilità di posti letto necessari e utilizzabili per la presa in carico degli utenti (chirurgia, medicine, ortopedie) ma anche imporre una visione nuova che è quella di portare il più vicino possibile ai malati i servizi assistenziali che oltre ai problemi di salute creano problemi sociali e familiari come ad esempio le oncologie, visione presente in questa proposta di rete”.

“Efficientare significa rendere un’offerta sanitaria più di qualità, orientare la domanda di salute verso servizi qualitativi e per complessità di cura. Ogni cambiamento porta con sé una resistenza dovuta alla preoccupazione dei cittadini per il bene più prezioso in assoluto che è la salute ma sono sicuro che la proficua collaborazione tra il management dell’Asp e l’assessore alla Salute darà i frutti sperati affrontando e superando le criticità che riguardano il nostro sistema sanitario”, conclude Sammartino.